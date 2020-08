LE FOTO. CASERTA. LA MORTE DEL CIMITERO. E’ ormai completamente abbandonato. Bagni chiusi, erba alta e non solo

CASERTA – Sono delle brutte immagini. Le foto provengono dal cimitero di Caserta e sono state scattate proprio oggi, 4 agosto, da un nostro lettore. Le istantanee ci dimostrano quanto poco sia curato, manutenuto, il cimitero comunale di Caserta. Erba molto alta, pali piegati o divelti, il blocco degli ascensori, la mancanza di acqua corrente sui vari piani e la non funzionalità dei bagni.

Tutti questi disservizi sono la prova provata di un’amministrazione comunale, dirigenti inclusi, in questo caso parliamo del responsabile dell’area, (ovviamente, considerato il numero di deleghe consegnate nelle mani del funzionario originario di San Nicola La Strada) Franco Biondi, che passano il tempo a fare altro, ad occuparsi della qualunque, piuttosto che a porre la giusta attenzione per un luogo così importante per la popolazione.

Ma, aggiungiamo, anche se fosse un posto in cui non vi sono ubicate le salme dei cari estinti dei cittadini, un luogo qualunque, sarebbe comunque irrispettoso il modo in cui viene trattato il bene pubblico, pagato con le tasse di tutta la comunità casertana.