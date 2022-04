LE FOTO. CASERTA, LARGO ALDIFREDA Si sente male mentre è alla guida della sua auto e si schianta contro le vetture in sosta

E’ accaduto pochi minuti ed al momento sono ancora in corso gli accertamenti del caso. Non si conoscono, al momento, le condizioni della persona che era al volante della vettura

CASERTA Una persona si è sentita male mentre era al volante della sua automobile ed è finita contro le altre vetture che in quel momento erano parcheggiate ai lati della strada. E’ accaduto pochi minuti fa in largo Aldifreda ed al momento sono ancora in corso gli accertamenti del caso. Sul posto si sono portati gli agenti della polizia municipale di Caserta.