CASERTA – Erano circa le 6 di questa mattina quando è divampato un grosso incendio all’interno della zona cantiere del Policlinico. Le fiamme hanno devastato il deposito del mercatino delle pulci. Immediato l’intervento di un’autobotte dei vigili del fuoco che hanno dovuto mettere in sicurezza delle bombole di gas presenti nel deposito per scongiurare il pericolo che si è materializzato in tragedia ultimamente anche in provincia di Caserta con i noti episodi di Vitulazio e Mondragone.