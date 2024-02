LE FOTO. CASERTA. TRAGEDIA SFIORATA. Vandali in azione: sassi contro la vetrata di una chiesa

“In quella sala si svolgono tante attività e in quel posto c’è sempre seduto qualcuno”, così il parroco Don Stefano Sgueglia

CASERTA – Raid mercoledì sera alla parrocchia San Vincenzo Martire di Briano dove alle 20:30 circa si è sfiorata una tragedia.

Un sasso di grandi dimensioni è stato lanciato all’interno dell’ufficio parrocchiale dove il parroco Don Stefano Sgueglia stava ancora lavorando in compagnia di due collaboratori. Un atto vandalico che solo per miracolo – ha spiegato il parroco – ha fatto sì che il gesto non producesse una tragedia. In quella sala si svolgono tante attività e in quel posto c’è sempre seduto qualcuno.

Solo qualche giorno fa su uno degli ingressi della casa monastica erano apparse scritte e parole blasfeme.

“Se la telecamera presente in zona fosse stata funzionante -aggiungi il parroco – forse non avremmo avuto queste azioni. Ho provveduto in passato a segnalare al sindaco Marino e al prefetto Castaldo il pericolo in cui versa questa parte della borgata”

Numerosi gli episodi di micro e macro criminalità che negli ultimi mesi si sono registrati nelle frazioni di Briano ,Sala e San Leucio.