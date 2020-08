AGG. ORE 19,36 LE FOTO. CASERTA. IL NOME: È un 65enne l’uomo deceduto nel tremendo incidente della Variante

use

AGGIORNAMENTO ORE 1936 :GIUNGONO LE PRIME INFORMAZIONI SUL TRAGICO INCIDENTE VERIFICATOSI VERSO LE 17 DI OGGI LUNGO LA VARIANTE STATALE 700 TRA LE USCITE DI TREDICI SAN CLEMENTE E ZONA INDUSTRIALE EX SAINT GOBAIN. L'UOMO CHE HA PERSO LA VITA VICOLO A BORDO DELLA SUA FIAT PUNTO È PIETRO DI P, 65 ANNI DI DRAGONI

CASERTA – Gravissimo incidente sulla Variante Anas che collega Maddaloni a Santa Maria Capua Vetere, l’ennesimo. Si è verificato all’altezza del distributore di carburanti Q8 tra l’uscita di San Clemente-Tredici e quella della zona industriale ex Saint gobain. Una persona di circa 60 anni è deceduta. A quanto pare, l’incidente sarebbe stato causato da un sorpasso finito in tragedia, visto che dall’altra parte sopraggiungeva un camion che avrebbe centrato l’auto, una Fiat punto di colore grigio. Diversi feriti all’interno della vettura e per estrarli dal mezzo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.