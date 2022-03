LE FOTO CASERTA. Via Tanucci bloccata per ambulanze e Vigili del Fuoco. Emblema del patto scellerato tra i casertani e i loro politici

CASERTA – E qual è la novità? Via Tanucci bloccata per le ambulanze e i mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco?

In un’altra città questo farebbe scandalo e fioccherebbero le interrogazioni consiliari, le polemiche impazzerebbero su tutti i giornali.

A Caserta, invece, non funziona così. E non prendiamocela con i politici. I guai, soprattutto alle ultime elezioni amministrative, si sono presentati, sostanzialmente, per quello che sono, ritenendo, poi si è capito, a giusta ragione, che i temi della vivibilità cittadina, delle infrastrutture, delle strade distrutte, del traffico selvaggio, di un corpo dei vigili urbani fisicamente inesistente, non rappresentassero un elemento non diciamo decisivo, ma almeno importante nella determinazione dei casertani di premiare con il proprio voto uno o l’altro candidato.

Se un popolo non è tale, se ogni persona e ogni famiglia pensa solo ai fatti suoi, anche a scapito delle ragioni, degli interessi e dei diritti del prossimo, perché dovrebbe far scandalo una via Tanucci, arteria centralissima nonché attigua al palazzo del Comune e della Prefettura, che offre da decenni il medesimo spettacolo di inciviltà, la medesima manifestazione di assoluto disinteresse rispetto alle norme?

Ciò visto che chi parcheggia in doppia-tripla fila è esattamente colui che, fregandosene del prossimo suo, anche di chi ha bisogno di essere soccorso da un’ambulanza o dai Vigili del Fuoco, allea il proprio tornaconto al turpe esercizio di una politica letteralmente distrutta di cui Carlo Marino è solo punta di un enorme iceberg.

Ecco perché queste fotografie di via Tanucci e questo articolo, dopo aver provocato qualche timido vagito di protesta, finiranno nel ripostiglio della inutile chincaglieria.