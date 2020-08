LE FOTO. CASERTA. Via Tescione “ammazzaruote”. In poche ore 4 auto danneggiate

CASERTA (g.v.) – E’ da qualche giorno che al termine di via Tescione dopo la traversa di via Amalfi, direzione Sala, c’è una buca anzi un cratere che ha sta facendo esplodere decine di pneumatici di malcapitati automobilisti. Solo questa mattina siamo a quota 4 pneumatici danneggiati.

Una donna stava finendo sul marciapiede perché è letteralmente sbandata con la sua Citroen quando le si è forata la ruota. È capitato pochi minuti fa anche ad una Renault Clio. È davvero incresciosa la condizione delle strade in città. Ma quando ci sono buche così profonde e pericolose bisogna intervenire per evitare che al Comune si possano allungare gli elenchi di richieste di risarcimento danni. I vigili urbani devono intervenire per garantire la sicurezza dei cittadini e segnalare anche questi disservizi non solo le multe.