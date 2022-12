LE FOTO. Città in tilt: tre violenti incidenti nel giro di pochi minuti

TRENTOLA DUCENTA (Lidia e Christian de Angelis) – Il sabato sera appena trascorso abbastanza complesso per il comune di Trentola Ducenta, dove si sono verificati ben tre collisioni stradali violente che, fortunatamente, non hanno riportato ferimenti gravi.

Il primo intorno alle 22 circa, di cui abbiamo scritto stamattina (CLICCA E GUARDA LE FOTO) , in cui due auto si sono scontrate, con una di queste che è finita contro i paletti nei pressi del Banco di Napoli.

Quasi in contemporanea si è verificato un altro incidente in via Sant’Antonio, nell’incrocio che fa angolo con via Merenda (ex alifana) dove si sono scontrate due vetture, forse a causa della strada scivolosa per la pioggia

Ma non basta perché alle 23, all’incrocio nei pressi del ponte, un ragazzino a bordo di una minicar 50 di colore nero è stato protagonista di un incidente che ha coinvolto altre 2 macchine.

Ingenti

i danni alle vetture, nessun grave ferito e intervento dei soccorsi e forze dell’ordine.

QUI SOTTO UN’ALTRA IMMAGINE DELLO SCHIANTO ALL’ESTERNO DEL BANCO DI NAPOLI