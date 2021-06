LE FOTO. Colonna di fumo nero, maxi incendio alle spalle del cimitero

SANT’ARPINO- (Lidia e Christian de Angelis) Maxi incendio alle spalle del cimitero, ore per domere le fiamme. Ieri sera intorno alle 19:30 circa nei pressi dell’ex Municipio Castellone dove si trova il cimitero, molti residenti e cittadini allarmati dalle fiamme e dal fumo nero e intenso che ha costretto tutti chiudersi in casa poichè l’aria era irrespirabile, hanno allertato i vigili del fuoco, che sono giunti con diverse autopompe. Il fumo è stato avvistato anche dai comuni limitrofi, Cesa e Orta di Atella. Pare che ad essere andate in fiamme alcuni rifiuti abbandonati probabilmente l’incendio potrebbe essere doloso. Esasperati i cittadini per questi continui attentati alla salute non ne possono più.