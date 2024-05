Cede l’intonaco dell’edificio sacro.

MARCIANISE. È crollato nel pomeriggio di oggi parte dell’intonaco della vecchia chiesa di San Giacomo, nell’omonima strada di Marcianise. l’edificio sacro è situato all’incrocio con via Carboni e l’area era stata già oggetto di crolli, per questo era monitorata. In seguito al cedimento odierno i vigili urbani hanno delimitato l’area.