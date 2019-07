LE FOTO DEL PICCOLO DODO. Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta presentano il loro bambino appena nato

Rosa Perrotta presenta per la prima volta al settimanale ‘Chi’ il suo piccolo Domenico, il bambino frutto del suo grande amore con Pietro Tartaglione, venuto al mondo pochi giorni fa. Una gravidanza decisamente lunga per Rosa che in questi mesi non ha rinunciato alle varie ospitate nei salotti televisivi di Barbara D’Urso. Una gioia che ha cambiato per sempre la vita dell’ex tronista di Uomini e Donne, la quale intervistata dal settimanale diretto da Alfonso Signorini ha anche annunciato che ben presto spera di convolare a nozze con Pietro.

Nel corso dell’intervista concessa a ‘Chi’, Rosa Perrotta ha svelato che la nascita di Domenico l’ha resa una vera e propria chioccia e ha ammesso di essere così felice per l’arrivo di questo bebè che quasi quasi vorrebbe già mettere in cantiere il secondo figlio con Pietro.

Prima di pensare ad allargare la famiglia, però, la coppia pensa ad un altro evento importante che li riguarda: il matrimonio. Rosa ha ammesso che lei e Pietro avevano in programma di sposarsi entro l’estate, precisamente a giugno. Poi, però, nel momento in cui ha scoperto di essere in dolce attesa del suo primo figlio, senza averlo programmato, ha scombinato tutti i loro piani e quindi hanno preferito rimandare il matrimonio.

L’ex tronista di Uomini e Donne, però, non demorde e ha comunque ammesso sulle pagine di ‘Chi’ che il matrimonio resta uno dei loro obiettivi primari e spera vivamente che possa diventare a tutti gli effetti la ‘signora Tartaglione’ prima dell’inverno. Non si esclude, quindi, che il matrimonio tra Rosa e Pietro possa essere celebrato già quest’autunno e in tal caso c’è da scommettere che Barbara D’Urso non si lascerà scappare l’esclusiva delle nozze della coppia nei suoi programmi.

