LE FOTO del ricevimento di nozze di Jonathan e Angelo, che hanno coronato il loro sogno d’amore

RECALE/MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Jonathan Musilli (hair e make-up artist) 31enne e Angelo Petruolo 33enne personal trainer, hanno pronunciato il loro sì il 21 luglio scorso, nella sala consiliare del Comune di Recale, in cui vivono, alla presenza di 25 persone. Ad officiare la prima unione tra uomini è stata la consigliera comunale Antonietta ‘Maria Rossi’. Il pranzo nuziale si è svolto il 29 luglio scorso in una delle splendide sale del Country Resort “Lunatenuta eventi” in via Stazione a Mondragone. Una cerimonia sobria e raffinata dove era tangibile la gioia degli sposi che finalmente hanno coronato il loro sogno d’amore.