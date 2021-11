LE FOTO DEL ROGO. PAURA a un passo dalla meravigliosa Basilica Benedettina. Fiamme alte, crolla il tetto e…

CAPUA/SANT’ANGELO IN FORMIS – Attimi di paura a Sant’Angelo in Formis, a pochi passi dalla Basilica Benedettina.

Un incendio è improvvisamente divampato all’interno di un casolare disabitato. Le fiamme hanno rapidamente avvolto le travi della struttura, determinando il crollo del tetto interno, proprio durante le operazioni dei vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente per domare lo spaventoso rogo, attraverso l’ausilio dell’autobotte. Nessuna conseguenza, fortunatamente, per gli uomini del 115.

Sul posto anche Carabinieri, e Polizia municipale.