LE FOTO. Denunciati due commercianti, sequestrate 10 slot machines. Trovata pure cocaina

FRIGNANO/VILLA DI BRIANO – I carabinieri della Compagnia di Aversa, unitamente a quelli della s.i.o. del 10° Reggimento “Campania”, e con l’ausilio di personale ispettivo della s.i.a.e. di Napoli, nel corso di mirati servizi di controllo del territorio svolti a Frignano e Villa di Briano, hanno deferito in stato di libertà due proprietari di esercizi dove sono state trovate e sequestrate in totale 10 slot machine non collegate alla rete dei monopoli, con codici identificativi ma prive di titoli autorizzativi.

Inoltre, in uno degli esercizi sono stati altresì rinvenuti 5 gr di cocaina e materiale il confezionamento delle dosi.

In tale contesto è stata subito avanzata, per quest’ultimo esercizio, la proposta per la sospensione licenza.