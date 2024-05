LE FOTO. Discarica a cielo aperto fuori al parco La Fenice, i residenti alzano la voce

Quello dei rifiuti abbandonati, purtroppo, resta un fenomeno molto frequente in città

SAN NICOLA LA STRADA (Debora Carrano) – I residenti del parco Le Fenice, in via Grotta, alzano la voce e mostrano, divulgandone le foto, la discarica che si è creata fuori i condomini della zona.

“Abbiamo reclamato più volte, – affermano alcuni di loro, dicendo – abbiamo chiesto aiuto al nucleo ambiente e all’amministrazione. Non sappiamo più come fare e la situazione va soltanto peggiorando”.

Quello dei rifiuti abbandonati, purtroppo, resta un fenomeno molto frequente a San Nicola la Strada.