LE FOTO. Domenica di paura a S. FELICE: fiamme in un’abitazione. Arrivano i vigili del fuoco

SAN FELICE A CANCELLO – Nella tarda mattinata di oggi verso le ore 12:00 una squadra dei Vigili del Fuoco di Caserta proveniente dal distaccamento di Marcianise è intervenuta in via Vico Paciello nel Comune di S. Felice a Cancello per un incendio di un’abitazione. Al loro arrivo sul posto i Vigili del Fuoco hanno potuto constatare che vi era del fumo nero che usciva dall’ingresso dell’appartamento sito al piano terra. Immediatamente si interveniva spegnendo l’ incendio che si era propagato all’interno di tutto lo stabile. Grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco sono stati limitati i danni alla struttura ed è stato scongiurato che l’incendio si propagasse alle abitazioni adiacenti. Nessuna persona è rimasta coinvolta e le cause sono in via di accertamento.