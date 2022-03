CASERTA – Un drammatico incidente è avvenuto sulla variante Anas Maddaloni-Santa Maria Capua Vetere, ieri sera poco dopo la mezzanotte. All’altezza dello svincolo di Tredici e San Clemente, Caserta, un automobilista non si è accorto della presenza degli operai che erano a lavoro e ne ha investito uno. L’operaio è stato trasportato dai sanitari allertati dai colleghi in codice rosso presso l’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Indagini in corso per stabilire la dinamica dei fatti.