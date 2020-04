LE FOTO E IL VIDEO. Banda di ladri prende di mira una nota azienda

VILLA LITERNO – (Christian e Lidia de Angelis) Banda di ladri prende di mira l’azienda “MI.PA.S.r.l.” di Villa Literno. L’altra sera, intorno alle 22:40 presso la nota azienda dei banditi, quattro, a bordo di una Volvo scura, hanno tentato l’assalto all’azienda MI.PA. S.r.l. sita a Villa Literno.

Nello specifico come si vede nel video, tutti e 4 i ladri, uno va verso la telecamere, un altro controlla l’entrata e due con dei grimaldelli cercano di forzare la serratura dell’azienda, il tutto sotto l’occhio vigile della sicurezza, che appena si sono avvicinati all’entrata principale dell’azienda, il CUSTODE VIRTUALE BOR, connesso in tempo reale dalla sua postazione remota in partnership con DSS Security, ha rilevato la loro presenza e ha attivato i protocolli di emergenza prevenendo danni e mettendo in sicurezza l’area, mettendo in fuga i malviventi, poi è stato informato il proproetario dell’azienda e le autorità competenti, il volto dei balordi era coperto da passamontagna tranne di uno che lo aveva scoperto il volto.