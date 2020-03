LE FOTO E IL VIDEO. Tentano di entrare in una casa, ladri messi in fuga dall’allarme

AGRO AVERSANO – (Christian e Lidia de Angelis) Banda di malviventi cerca di introdursi in una abitazione per saccheggiarla, ma scoperti vengono messi in fuga. Il fatto è accaduto tre giorni fa, presso un’abitazione privata nell’Agro aversano. Alcuni individui a volto coperto hanno provato ad introdursi all’interno della casa dal retro, sfruttando i binari della ferrovia adiacente. Dalle immagini si vede che i soggetti sono tre, in tuta con volto travisato da passamontagna e occhiali scuri, si capisce che sono giovani e forse potrebbero essere stranieri. Il Custode Virtuale BOR, connesso in tempo reale dalla sua postazione remota in collaborazione con DSS Security, ha immediatamente rilevato l’anomalia, e classificato l’evento come “pericoloso”, ha provveduto ad attivare i protocolli di sicurezza mettendo in fuga i sospetti. Poi il fatto è stato segnalato alle autorità competenti.