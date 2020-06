LE FOTO. Ecco Salvini al carcere di S.MARIA C.V. “scortato” da Zinzi e Mastroianni

SANTA MARIA CAPUA VETERE – La presenza del leader della Lega Matteo Salvini a Santa Maria Capua Vetere (CLIKKA QUI PER LEGGERE IL MOTIVO) è stata anche un’occasione per incontrare i dirigenti locali del partito. Nella foto si notano sia Gianpiero Zinzi, il cui ingresso nella Lega è stato da poco ufficializzato e anche il coordinatore provinciale Salvatore Mastroianni.

“Avevo qualche appuntamento oggi pomeriggio, ho chiuso l’ufficio e disdetto gli appuntamenti perche’ non si possono indagare e perquisire come delinquenti 44 servitori dello Stato“. Cosi’ il leader della Lega Matteo SALVINI parlando davanti all’ingresso di Santa Maria Capua Vetere. “Se uno su mille sbaglia, paga. Ma non esiste ne’ in cielo ne’ in terra – ha aggiunto – venire a perquisire i poliziotti davanti ai parenti dei detenuti. Adesso vado dentro a capire. Per quello che mi riguarda, visto le rivolte non e’ che le tranquillizzi con le margherite, pistole elettriche e videosorveglianza prima arrivano e meglio e’ per tutti”.

“Vadano loro a sedare la rivolta“, grida uno dei presenti. “Aprite i cancelli, fate uscire i detenuti, se la sedano loro la rivolta”. “Governo infame, al servizio dei criminali“, aggiunge un altro lì vicino. E ancora dalla folla: “La rivolta la facciamo noi, mettiamo tutti i carceri sottosopra“.