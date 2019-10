LE FOTO ESCLUSIVE AVERSA. Tragedia sfiorata in via Atellana. Crolla copertura dal quinto piano, demolisce un balcone e piomba sul parcheggio

AVERSA – Tragedia sfiorata in via Atellana ad Aversa, questo pomeriggio. Da alcune ore, infatti, sta soffiando un vento forte e si contano già i primi danni. Poco fa, una squadra dei vigili del fuoco di Aversa, è intervenuta, come dicevamo, in via Atellana, al parco Le Arcate, per la caduta di una copertura dal quinto piano di uno degli stabili. La stessa, si è abbattuta con tale violenza al suolo, da demolire prima due metri di parapetto del balcone dell’abitazione posta al primo piano, per poi piombare sulla zona adibita a parcheggio condominiale.

Solo la fortuna ha voluto che in quel momento, nessuno si trovasse né sul balcone, né al parcheggio.

Ora i caschi rossi sono a lavoro per rimuovere i detriti e mettere in sicurezza lo stabile.