LE FOTO ESCLUSIVE CAPUA. Ennesimo tamponamento nei pressi del rione Risorgimento. E’ una delle strade più pericolose della provincia

CAPUA – (d.l.) Notte molto complicata, com’era largamente prevedibile, trattandosi del fine settimana di Ferragosto, sul fronte della viabilità. Tante auto in strada e putroppo molti incidenti. Del fatale malore dell’ingegnere di Santa Maria Capua Vetere vi abbiamo già scritto (LEGGI QUI). A pochi metri di distanza si era consumato, qualche attimo prima, un altro incidente, un ennesimo tamponamento in via Santa Maria Capua Vetere, all’entrata del rione Risorgimento di Capua. Sul posto i carabinieri e per fortuna nessun ferito questa volta. Poche settimane fa nello stesso punto fu investito un ragazzo.