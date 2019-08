LE FOTO ESCLUSIVE. LA TRAGEDIA: si lancia col parapendio e precipita

PRATA SANNITA/VALLE AGRICOLA – Fa parapendio e precipita, salvato all’alba. E’ accaduto nella tarda serata di ieri in zona Prata Sannita. La sezione speciale Saf dei vigili del fuoco e i carabinieri, lo hanno cercato per tutta la notte finché, questa mattina all’alba, l’uomo, di circa 50 anni di Campobasso, è stato ritrovato a Valle Agricola. Durante la notte, in una zona buia e impervia, è stato utilizzato un elicottero dell’esercito con rilevatore termico per riuscire a localizzare l’uomo, che invece, come dicevamo, solo questa mattina, alle prime luci del giorno, è stato rintracciato. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi all’uomo prima di essere imbarrellato e trasportato in elisoccorso.