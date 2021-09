LE FOTO ESCLUSIVE. Sangue a S.MARIA C.V. La coltellata micidiale è partita durante una lite in famiglia. Così il rigattiere ha ferito suo fratello

Si vanno definendo tutti i dettagli della ricostruzione dei fatti avvenuti stamattina nei pressi di Piazza San Pietro, Non è stato affatto facile per le forze dell’ordine ridurre a più miti consigli il rigattiere

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Emergono nuovi particolari sul ferimento avvenuto in una traversa di Piazza San Pietro. Si trova ancora sotto fermo di polizia Gennaro Sportiello, detto Rino, 45 anni, rigattiere impegnato spesso nella ripulitura delle cantine, il quale ha ferito suo fratello Benito, evidentemente ad epilogo di una lite. Come mostriamo dalle foto inedite pubblicate, non è stato facile per le forze dell’ordine bloccarlo. Nelle immagini si vede Gennaro Sportiello quando ormai è stato messo in condizione di non offendere e, dunque, appare calmo e remissivo. In realtà, qualche minuto prima si era addirittura scagliati contro i carabinieri e contro gli agenti di polizia che cercavano di convincerlo a lasciare quel coltello che ancora stringeva e ancora brandiva pericolosamente. A quanto pare, Gennaro Sportiello è andato in escandescenza e la coltellata sarebbe partita durante una lite tra lui, il citato fratello Benito e sua madre. Non è escluso, che, fermo restando la procedura giudiziaria, Gennaro Sportiello venga sottoposto ad un trattamento Sanitario Obbligatorio o Tso.