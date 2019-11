LE FOTO ESCLUSIVE. VIGILI DEL FUOCO di CASERTA. Il lutto e le lacrime non li hanno fermati. Due provvidenziali interventi su un mega fienile e su un furgone incendiato

PIANA DI MONTE VERNA/FRANCOLISE – L’abbiamo voluta dedicare al lavoro dei vigili del fuoco di Caserta, come se questo rappresentasse, come poi effettivamente rappresenta, il lavoro di tutti i vigili del fuoco d’Italia, colpiti dalla tragedia di ieri in cui hanno perso la vita tre fiamme rosse a causa della ormai arcinota esplosione avvenuta in un casolare dell’Alessandrino.

Abbiamo pubblicato da parte il fatto più grave, cioè l’incendio del lido La Favorita in quel di Ischitella, che assume un valore cronistico peculiare anche al di la dell’aspetto simbolico.

Ma stanotte i vigili del fuoco di Caserta sono intervenuti anche in altre due circostanze. Evidentemente la pioggia non è stata sufficiente per avere la meglio verso le 4 e mezza di stamattina del vasto incendio che ha distrutto un fienile di ben 350 metri quadrati, con 400 rotolballe in via Andreozzi tra Francolise e Grazzanise, ad un passo dal fiume Volturno che in quella zona percorre gli ultimi chilometri verso la sua foce. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Teano, supportata da un’autobotte mandata dal comando provinciale di Caserta.

Il terzo ed ultimo intervento ha riguardato l’incendio di un furgone, verso l’una e mezza, sempre di stanotte, a Piana di Monte Verna. In quest’ultimo caso, vanno accertate le cause che hanno innescato le fiamme, che hanno avvolto il veicolo.