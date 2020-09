LE FOTO. Evacuato noto hotel invaso dal fumo per l’incendio divampato in una stanza

MARCIANISE – Nel primo pomeriggio di oggi una squadra dei Vigili del Fuoco di Caserta proveniente dalla sede Centrale del Comando è intervenuta in via Tavernette nel Comune di Marcianise, da dove erano arrivate varie segnalazioni per un presunto incendio proveniente dal Gold Hotel. Al loro arrivo sul posto i Vigili del Fuoco hanno potuto constatare che vi era del fumo nero che usciva da una stanza posta al primo piano e che lo stesso fumo aveva invaso gran parte della struttura. Immediatamente si interveniva evacuando tutto l’albergo e spegnendo l’ incendio che si stava propagando all’interno di una stanza da un condizionatore a parete. Grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco sono stati limitati i danni alla struttura e nessuna persona è rimasta coinvolta ne tra i dipendenti ne tra gli ospiti dell’albergo.