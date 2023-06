LE FOTO. FIAMME IN CAMPAGNA. Distrutto container degli attrezzi agricoli

SESSA AURUNCA – Questa mattina, lunedì, intorno alle ore 10:30, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, precisamente del distaccamento di Mondragone sono intervenuti in via Crocelle nel comune Sessa Aurunca, frazione di Piedimonte, per un incendio che si è sviluppato in un deposito agricolo.

Immediatamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato l’incendio sviluppatosi all’interno di un container adibito a magazzino per attrezzi agricoli, che aveva coinvolto già tutta la struttura.

Dopo aver spento l’incendio i Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza sia la struttura che l’intera area circostante.