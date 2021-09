LE FOTO. Fiamme nel capannone, distrutta azienda zootecnica

VILLA LITERNO – Incendio nell’azienda zootecnica “La Mariarosa” di Villa Literno. Un rogo è divampato alle 2 di notte, tra sabato e domenica, presso l’azienda zootecnica di via Santa Maria a Cubito a Villa Literno ed ha distrutto un capanno di 400 metri quadrati in cui erano depositate circa 600 balle di fieno.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Aversa con l’ausilio di un’autobotte hanno provveduto alle operazioni di spegnimento per altro ancora in corso. Al vaglio dei carabinieri della stazione di Villa Literno la dinamica della vicenda. Non è esclusa l’ipotesi dolosa.