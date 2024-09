LE FOTO. Frana nel parcheggio dell’ospedale civile di CASERTA. Auto di una dipendente rischia grosso

Tanta la paura ma fortunatamente non si registrano feriti

CASERTA – Potrebbe essere la pioggia caduta in queste ore sulla nostra provincia interessata da un’allerta meteo di colore arancione per l’intera giornata, la causa della frana che si è verificata, questa mattina, all’interno del parcheggio dell’ospedale civile di Caserta, interessato da lavori di riqualificazione

Come si può ben vedere dalle foto che pubblichiamo in calce a questo nostro, breve, articolo, l’auto di una dipendente che si trovava a lavoro, una Jeep di colore bianco, è finita, a causa del cedimento improvviso del manto stradale in un grosso fosso che si è aperto sull’asfalto rischiando di essere inghiottita. Fortunatamente non si registrano feriti

class="wp-container-2 wp-block-gallery-1 wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped">