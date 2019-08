Fuga di gas a CASAL DI PRINCIPE. Paura tra i residenti di via Madrano

CASAL DI PRINCIPE (Christian e Lidia de Angelis)– Terrore tra i residenti, fuga di gas, arrivano i pompieri e i carabinieri. Stamani i residenti di via Madrano a Casal di Principe, hanno infatti richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, avendo avvertito un intenso odore di gas. Il timore era infatti quello che ci potesse essere una perdita da una delle tubature.

Portatisi sul posto con un mezzo, i pompieri hanno rilevato la perdita e provveduto a isolarla, mettendo in sicurezza l’area. E’ emerso poco più tardi che l’odore di gas metano era dovuto ad alcuni lavori di manutenzione di una cabina del gas situata nelle immediate vicinanze, pare. L’intervento si è quindi chiuso in pochi minuti alla presenza anche di una pattuglia dei carabinieri della locale stazione. Fortunatamente non si sono registrati danni a cose o persone, e tutti sono poi rientrati nelle proprie abitazioni.