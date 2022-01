VITULAZIO – Vandalizzato da ignoti il cimitero di Vitulazio. Depredate numerose cappelle e rubati oggetti in rame come portafiori e ┬áportalampade. Risulta essere un fenomeno molto diffuso nella nostra provincia. Soli pochi giorni fa un episodio del genere accadeva al cimitero di Capua e a quello di Macerata Campania. Il modus operandi sembra essere lo stesso. Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine.