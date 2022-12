LE FOTO. Garage va in fiamme, arrivano i vigili del fuoco

ORTA DI ATELLA – Questa mattina verso le ore 12:00 una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta proveniente dal distaccamento di Marcianise è intervenuta in via Collodi, nel comune di Orta di Atella, allertati dai residenti di un condominio che vedevano uscire del fumo dalla porta basculante di un box.

Immediatamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato un incendio che si era sviluppano all’interno di un box, coinvolgendo tutto il materiale in esso contenuto compreso un soppalco.

Sul posto, in supporto alla squadra di Marcianise, è intervenuta anche un’autobotte dal distaccamento di Aversa. Subito dopo aver spento l’incendio i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza in sicurezza l’intera area.