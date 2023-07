LE FOTO. GIFFONI 2023, si chiude il Festival: grande successo per l’ attore sammaritano Francesco Russo

Figlio di Peppe Russo ex assessore e consigliere comunale di Santa Maria Capua Vetere, è oggi un apprezzato attore di film e fiction

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Novantanove film in competizione da 35 Paesi, 6500 Giffone provenienti da 30 nazioni, 20 eventi speciali. Sono alcuni dei numeri del programma di #Giffoni53 presentato nella Casina Vanvitelliana di Bacoli. Indispensabili per la crescita delle comunità e per lo sviluppo dei territori, per innescare il cambiamento, far circolare idee, alimentare emozioni, condividere valori. È questo il tema di questa edizione, in programma dal 20 al 29 luglio 2023 a Giffoni Valle Piana (Salerno).

e alle 17:00 del 29/07/2023 per la categoria attori Chiudono, l’attore FRANCESCO RUSSO, tra i protagonisti di Call My Agent – Italia, l’adattamento della francese Dix pour cent diretta da Luca Ribuoli e scritta da Lisa Nur Sultan disponibile ora su Sky Serie e Now e GISELLA MARENGO,attrice e produttrice, da molti anni negli States, tra gli ultimi film realizzati I mercenari 4 – Expendables (Expend4bles), regia di Scott Waugh (2023).

FRANCESCO RUSSO

Biografia

Classe 1993, a 15 anni fa la sua prima esperienza da professionista sul palco accanto a Gianfranco D’Angelo. Dopo essersi diplomato presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, comincia a lavorare costantemente sia sul palco che nel settore audiovisivo. Nel 2014 è tra i protagonisti di “Zio Gianni”, sit-com di Raidue scritta dai The Pills e Sidney Sibilia, mentre l’anno successivo esordisce sul grande schermo con il mockumentary “Pecore in erba” di Alberto Caviglia. È stato tra i protagonisti delle commedie “classe z” (in cui interpreta un personaggio pieno di battute “scorrette”) e “Tuttapposto” (dove interpreta il ruolo dell’assistente del rettore Luca Zingaretti.)

A teatro lavora sia come mimo nel “Barbiere di Siviglia” di Gianluigi Toccafondo, sia nella compagnia di tradizione partenopea dei fratelli Gianfranco e Massimiliamo Gallo, sia al teatro greco di Siracusa dove è spalla di Ficarra e Picone ne “Le Rane” di Aristofane.

Interpreta il ruolo di Bruno Soccavo nella seconda e terza stagione de “L’amica geniale“, diretto da Alice Rohrwacher e Daniele Luchetti e prende parte ad altre serie tv in Rai come “Sirene” (regia di Davide Marengo).

Nel 2021 è protagonista su Netflix di “A classic Horror story” diretto da Roberto de Feo e Paolo Strippoli che è stato per svariate settimane in top10 dei film più visti sulla piattaforma.

Continua a dividersi tra teatro e cinema, tra i testi classici come “Sogno di una notte di mezza estate” (diretto da valerio Binasco) e film comici come “Una notte da dottore” (regia di Guido Chiesa), partecipa inoltre con piccoli ruoli ai film “piove”, “war-la guerra desiderata” e “freaks out”.

Nel 2023 è stato uno dei figli di Vanessa Scalera in “Filumena Marturano” andato in onda su Rai1 e ha interpretato l’assistente Pierpaolo in “Call my agent” serie tv diretta da Luca Ribuoli per sky.

Prossimamente sarà tra i protagonisti del film “Eravamo Bambini” di Marco Martani, mentre attualmente sta girando la seconda stagione di “Call my agent“.