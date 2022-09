LE FOTO. Grande partecipazione alla festa di Sant’Agostino a Santa Maria Capua Vetere

Ad iniziativa del parroco Don Giovanni Lagnese e del comitato promotore animato dai tanti residenti si sono tenuti i festeggiamenti in onore del santo che si venera nel tempio e patrono del rione

S. Maria C.V. – Non sempre il confronto che abitualmente si fa tra il centro delle città più o meno grandi e le loro periferie si risolve a sfavore di queste ultime. All’anonimato, alla gentrificazione, al prevalere di attività commerciali e burocratiche, ai laschi e distratti rapporti umani dei centri storici fanno spesso riscontro un fervore di iniziative di ogni tipo, le spiccate relazioni sociali, la solidarietà personale che si osservano in sobborghi e frazioni.

E’ questo il caso del rione S.Agostino di S.Maria C.V., che prende il nome dalla locale chiesa parrocchiale di S. Agostino Vescovo, antica di almeno quattro secoli, giacché Michele Magno la ricordava nel 1630 nel suo Sanctuarium Capuanum, descrivendola come piccola cappella rurale posta in aperta campagna tra S.Maria C.V. e Capua.

La scorsa settimana, ad iniziativa del parroco Don Giovanni Lagnese e del comitato promotore animato dai tanti residenti si sono tenuti i festeggiamenti in onore del santo che si venera nel tempio e patrono del rione. Come da tradizione, ai momenti liturgici, con la processione della statua di S.Agostino tra le strade dell’abitato, si sono alternati spettacoli musicali ed iniziative culturali. Il sindaco sammaritano, Antonio Mirra, è intervenuto personalmente e, congratulatosi con il comitato organizzatore delle celebrazioni, ha annunciato nuove iniziative per il quartiere.

Nel corso della messa solenne domenicale è stato scoperto un murales dedicato alla madonna di Lourdes, opera del maestro Luigi Guarino, ed è stata presentato ai fedeli il restauro della statua della stessa madonna eseguito dal maestro Agostino Arena. E l’uno e l’altro sono stati sostenuti dall’associazione cittadina Realtà Futura guidata dal dottore Antonio di Rienzo, medico oggi in pensione, da decenni impegnato in eventi socio culturali assieme alla moglie signora Amelia Valletta.

La partecipazione, l’entusiasmo e la passione religiosa e civica di tali iniziative fanno giustizia, almeno così di pare, di quei luoghi comuni sull’abulia e sul fatalismo dei nostri territori.

Nelle foto dei festeggiamenti, da sinistra, Don Giovanni Lagnese ed il maestro Luigi Guarino, una premiazione, un momento dello spettacolo di Francesco Patria con la coppia di ballerini Antonio Di Gennaro e Ilaria Esposito