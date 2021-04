GUARDA I VIDEO dei ladri in azione in una nota pizzeria

AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Banditi sfondano vetrina della nota Pizzeria OROROSSO di Aversa. Stanotte una banda di ladri ha fatto visita al noto locale in via San Francesco per depredarlo, con un grosso sasso hanno sfondato la vetrina e si sono diretti alla cassa, portandola via, conteneva pochi euro, e hanno portato via anche due tablet.

In funzione la videocamera del locale che ha ripreso l’evento. Allarmati dalle forze dell’ordine i titolari del locale sono giunti sul posto per capire cosa fosse accaduto e quantificare i danni. Sul posto immediato l’arrivo dei validi agenti di polizia del Commissariato di Aversa, diretti dal dr. Vincenzo Gallozzi, che hanno acquisito le immagini e proceduto con la scientifica a rilevare impronte e indizi per identificare i balordi. Uno dei due è entrato nel locale per portare via il bottino, mentre il complice lo attendeva in auto per poi darsi alla fuga. Chiunque abbia visto i sospetti in giro o ha degli elementi utili per identificarli può rivolgersi alla polizia di Aversa. Un ennesimo vergognoso atto predatorio a danno di giovani e onesti imprenditori che hanno aperto l’attività con sacrificio e professionalità.