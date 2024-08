LE FOTO. Ignoti danno fuoco ai tubi di plastica agricoli: “Se poi qualcuno muore di tumore…”

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP. CLICCA QUI https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

VILLA LITERNO – Ignoti hanno dato alle fiamme dei tubi di plastica utilizzati per l’irrigamento dei campi di pomodoro a Villa Literno.

Non è chiaro il motivo per cui questo materiale sia stato bruciato. Probabilmente queste persone non volevano gestire questi rifiuti in maniera legale e così hanno creato un grave danno alla salute dei residenti.

Non a caso sui social sono emersi commenti di denuncia contro gli autori di questo rogo: “se poi qualcuno muore di tumore inutile dire che era una brava persona”.