LE FOTO. Il cellulare esplode nella borsa della maestra, paura nella scuola elementare

CASAL DI PRINCIPE (red.cro.) – E’ stato un momento di grande concitazione, sia per il fatto in sé, quando una borsa prende fuoco senza un apparente motivo è lecito preoccuparsi, sia per il luogo dove avvenuto il fatto, una scuola elementare di Casal di Principe.

Una docente si trovava proprio nell’istituto scolastico, quando improvvisamente dalla sua borsa è iniziato a venir su del fumo, poi delle fiamme. La maestra ha prontamente allontanato la borsa dal corpo e quando è stata svuotata c’è stata l’incredibile sorpresa. Il suo cellulare aveva preso fuoco. Non era in carica, non dava segnali di problematiche o di una qualche necessità di manutenzione, si è semplicemente “fritto” senza una chiara motivazione. Se adesso la maestra può quasi riderci su, il pensiero si sposta sulla possibilità, non remota, che un bambino si potesse trovare tra le mani un cellulare.

La maestra non ha riportato il minimo danno fisico dall’improvviso rogo del suo smartphone ma la paura è stata tanta proprio per l’inatteso flambé. Per sua sfortuna anche altri oggetti nella borsa, come il portafogli, sono rimasti danneggiati.

LE FOTO