LE FOTO. Il Consorzio Cite di Carlo Savoia & Co ancora nella bufera. Blitz dei Noe. Sequestrata l’isola ecologica di CELLOLE

CELLOLE – Giusto per precisare un elemento, riteniamo, importante di questa vicenda, l’isola ecologica di Cellole, sequestrata dai Noe, era gestita dal Consorzio Cite, il soggetto societario che il presunto faccendiere Carlo Savoia ha utilizzato non poco negli anni 2017 e 2018 cioè fino alla pubblicazione dei nostri primi articoli che ne declinavano la compagine societaria, per andare all’assalto degli appalti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani nei centri più grandi della provincia di Caserta.

QUI SOTTO IL COMUNICATO STAMPA

Continua senza sosta da parte dei Carabinieri del Comando per la Tutela Ambientale l’azione di prevenzione e repressione dei reati ambientali con particolare riguardo agli illeciti connessi al ciclo dei rifiuti. In particolare, i Carabinieri del NOE di Caserta hanno proceduto, nel comune di Cellole, al sequestro della locale isola ecologica dell’estensione di circa 1.800 mq.

Durante il controllo i militari hanno accertato che nell’impianto, privo di autorizzazione alla gestione dei rifiuti, erano presenti ingenti quantitativi di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, di natura eterogenea (costituiti da vetro, ingombranti, carcasse di frigoriferi, pneumatici fuori uso, raee, abiti usati, plastica, sfalci di potatura, farmaci scaduti, pile esauste, legno, carta e cartone ecc…), depositati sia in cassoni, sia direttamente sul nudo terreno.

Nell’area stazionavano due camion compattatori contenenti residui di RSU con evidente ricaduta del percolato sul suolo. I responsabili dell’isola ecologica sono stati denunciati in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per “gestione illecita di rifiuti”.