LE FOTO. Il nuovo Questore di CASERTA Messineo si presenta: “Conosco questo territorio da anni”

CASERTA – (Tina Palomba) “Aiutatemi a fare bene il mio lavoro per un giusto percorso di legalità con una narrazione reale”, così ha detto ai giornalisti il neo questore di Caserta Antonino Messineo, nel corso della conferenza stampa di questa mattina, tenutasi nell’aula magna della scuola allievi agenti della Polizia di Stato di Caserta. Sessant’anni, agrigentino, sposato, da 37 anni in Polizia, ultimo incarico alla Questura di Vicenza, “per anni sono stato impegnato a combattere la mafia tra Palermo e Agrigento nel periodo degli attentati ai magistrati ai poliziotti – ha spiegato il neo dirigente – per fortuna oggi c’è una Sicilia diversa dal passato, grazie alle istituzioni, ad una nuova cultura della legalità, ci sono stati grandi passi”.

“Il territorio casertano lo conosco già dal 2007/2008 quando ho lavorato alla DIA di Roma, nel periodo di fuoco in questa provincia. Ora però dovrò ripassare un po’ la geografia criminale che naturalmente è cambiata rispetto a quegli anni e rispetto a tanti arresti e rispetto anche alla presenza del Covid. In questo territorio ci sono sei commissariati non è poco, è una risposta forte dello Stato rispetto a quello che la camorra voleva radicare, sono felice per la presenza imminente del commissariato di Casal di Principe. Il territorio del Sud è diverso dal Nord ma ricordiamo che la maggior parte dei cittadini è onesta, la legalità è più forte. Staremo vicini ai cittadini che vorranno denunciare c’è bisogno della collaborazione dei tutti. Instaureremo un rapporto costante con le associazioni, le famiglie e le scuole”.