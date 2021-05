LE FOTO. Il parco giochi vicino l’ospedale “tirato a lucido” grazie al Club Napoli TEANO

TEANO – (Pietro De Biasio) Chi li ha visti a lavoro nei giorni scorsi è rimasto sbalordito per la loro contagiosa determinazione. Vedere infatti un nutrito gruppo di giovani che taglia l’erba e pulisce è uno spettacolo che fa bene al cuore, all’umore e fa ben sperare per il futuro. Parliamo del Club Napoli Teano che durante l’ultimo weekend si è attivato per la sistemazione del parco giochi adiacente all’Ospedale. Due giorni di intenso lavoro e il parco giochi ha cambiato volto: è stata effettuata una pulizia generale, la manutenzione del verde, la potatura della siepe e la raccolta indifferenziata dei rifiuti che avevano reso il parco più simile a un immondezzaio.

“Mi faccio volentieri portavoce di questa nostra iniziativa per il sociale in merito al parco giochi vicino all’ospedale”, ha fatto sapere Antonio De Gennaro Presidente del Club Napoli Teano. E poi: “Per amore della nostra città abbiamo deciso di occuparci di questo spazio con l’intento di ripulire l’ambiente dai rifiuti e dall’erba. Abbiamo provato un senso di soddisfazione per l’impegno civico, ma al contempo, indignazione mista a rammarico per la quantità di rifiuti riversata in questo piccolo parco giochi”.

L’iniziativa del Club Napoli oltre ad essere un atto concreto per la pulizia e il decoro del nostro territorio, è stato un gesto simbolico che ha suscitato l’ammirazione e l’approvazione di tante persone, che, nel vederli animatamente all’opera, si sono complimentati con tutto il gruppo. “La soddisfazione più grande, ha concluso Antonio De Gennaro, è stata ripulire la lapide imbrattata che ricorda i 186 bambini morti per un attacco terroristico. Sicuramente chi ha compiuto questo gesto non sa nemmeno cosa sia successo a Beslan nel 2004”.