LE FOTO. Il pilota capuano Aldo Festante trionfa all’Hungaroring

Dal 06 al 09 di Agosto si è tenuta la prima manche della GT Open Cup, sul mitico Hungaroring. Aldo Festante ha debuttato nel nuovo campionato con prestazioni di altissimo livello: Pole position nelle due qualifiche, nelle quali è anche riuscito a conquistare due giri più veloci, per poi conquistare un terzo posto in Gara1 ed un primo posto in Gara2. Inutile dire che, sia Festante, che il team, sono estremamente soddisfatti dei risultati raccolti durante questa prima manche della GT open Cup. Il duro lavoro di messa a punto, cominciato subito dopo il primo appuntamento della Porsche Carrera Cup ha portato indubbiamente i suoi frutti. Ovviamente il debutto in nuovo campionato ha portato con sé nuove sfide e nuove insidie da superare, ma il pilota capuano non è certo intimorito, anzi, conscio delle proprie abilità al volante è certo che lo slancio positivo acquisito in Ungheria rappresenti solo il punto di partenza di una grande stagione di gare emozionanti e di battaglie agguerrite per conquistare di nuovo il gradino più alto del podio.“Weekend molto competitivo, abbiamo dati grande dimostrazione di forza. La sintonia e la sinergia tra me ed il team sono aumentate e i risultati si sono visti. Ora non ci resta che mantenere questo passo.”