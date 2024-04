LE FOTO. INCENDIO A SCUOLA. Arrivano i vigili del fuoco, studenti nel cortile

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Un’autobotte dei vigili del fuoco è entrata all’interno dell’Istituto Tecnico Leonardo da Vinci di via Santagata, a Santa Maria Capua Vetere.

A quanto pare, ci sarebbe stato un incendio all’interno di uno dei bagni del plesso scolastico.

Non è chiaro la causa del rogo, ma per precauzione sono stati fatti uscire alcuni degli studenti e fatti posizionare nel cortile per evitare qualsiasi rischio.