LE FOTO. Incendio ai piedi del Monte Tifata. Rogo tossico oppure…

San Prisco (gb) – E’ stato domato dai Vigili del Fuoco, circa un’ora fa, un vasto rogo divampato ai piedi del Monte Tifata, visibile dalla variante, in una zona ultimamente rivelatasi terreno fertile per smaltitori abusivi di rifiuti.

Non si sa con certezza se si tratti dell’ennesimo rogo tossico che ormai da mesi imperversano su tutto il casertano e non solo, ma il fumo ha invaso la zona circostante, costringendo i cittadini a barricarsi in casa, in attesa della dispersione della coltre nell’atmosfera circostante.

Una soluzione, quest’ultima, alla quale sempre più frequentemente si sta ricorrendo ormai da settimane.

Poche sere fa, infatti, un penetrante odore acido, frutto in quel caso sicuramente di un incendio di materiali tossici, ha suscitato forte preoccupazione e sdegno tra cittadini, ormai esasperati da quella che sembra aver assunto i connotati di una vera e propria piaga ambientale.