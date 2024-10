LE FOTO. Incendio doloso distrugge l’auto della figlia di un noto commercialista

Danneggiata anche un’altra vettura parcheggiata nelle vicinanze

CASAGIOVE (DEBORA CARRANO) – A fuoco una Smart for fo in via Madonna di Pompei. Ignoti hanno sistemato delle taniche di benzina sotto l’auto e le fiamme l’hanno immediatamente avvolta. Sul posto i vigili urbani che hanno allontanato i tanti curiosi e messo in sicurezza la zona. Poco dopo sono arrivati anche i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Anche l’auto parcheggiata subito dopo è stata danneggiata. L’auto è di proprietà della figlia di un noto commercialista, il dottor Antonucci. Indagini in corso