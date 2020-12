LE FOTO. Incendio nella notte: in fiamme il tetto di un’abitazione, intervento dei vigili del fuoco

SESSA AURUNCA – Un grosso incendio è divampato questa nott, alle 00.45 circa, in località Casamare in via Campo Felice a Sessa Aurunca nei pressi del caseificio Cilento. In fiamme il tetto, in legno, di un’abitazione. Sul posto i vigili del fuoco di Mondragone con l’ausilio di un’ autobotte proveniente da Aversa e un’autoscala da Caserta. Evacuate le famiglie all’interno dello stabile. Le operazioni di spegnimento delle fiamme e la dovuta messa in sicurezza dell’edificio si sono protratte fino alle ore 5.00.