CURTI – Terribile schianto, questa sera, sulla Nazionale Appia a Curti nei pressi della polisanitaria Iodice. A scontrarsi, per cause ancora in fase di accertamento, uno scooter sul quale viaggiavano due giovani ed un furgoncino. Ad avere la peggio i due centauri per i quali c’è stato bisogno dell’intervento dei sanitari. Per uno dei due, un 15enne, si è reso necessario il trasporto all’ospedale di Marcianise.