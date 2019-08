LE FOTO. “Incuria per le strade e le pulizie solo fuori le case degli ‘amici'”. Polemiche sulla gestione del verde pubblico

SAN PRISCO (g.v.) – Polemiche contro l’amministrazione comunale per la gestione del verde pubblico. Nonostante gli sforzi della nuova società, subentrata all’altra di Melito definita in città come una “ditta fantasma“, nel gestire la pulizia delle siepi e dei giardini pubblici, i residenti segnalano però ancora l’incuria del verde pubblico.

Nonostante la presenza di fontane in funzione tutta l’estate, i giardini pubblici non sono stati mai innaffiati e quindi il verde pubblico resta un ricordo, visto che ore è tutto ingiallito e arido.

Inoltre, a tutto ciò si aggiungono le recenti critiche sulla pulizia delle scarpate delle strade cittadine eseguita dalla nuova ditta in periferia, in via Cimitero e in aree contigue alle abitazioni di noti professionisti, tutto a spese del Comune, come lamentano molti residenti della città che si affaccia sull’Appia.