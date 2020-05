CAPUA – Erano da poco passate le 10 di questa mattina quando un grosso incendio è divampato in località casa Cerere. In fiamme un deposito di pannolini, per cause ancora da accertare, nei pressi del passaggio a livello nella frazione di Sant’Angelo in Formis. Sul posto i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta intervenuti con due autobotti. Ancora in corso le operazioni di spegnimento.