LE FOTO. La famiglia di un paziente denuncia: “Picchiato in una clinica a CASERTA. Gli hanno rotto una gamba”

CASERTA – Un uomo sarebbe stato maltrattato in una clinica di Caserta, la Villa degli Ulivi. Lo riporta testualmente in un comunicato il deputato di Alleanza Verdi – Sinistra Francesco Emilio Borrelli, dando risalto alla denuncia presentata dai familiari dell’uomo e che potete trovare in calce all’articolo.

Secondo il nipote del paziente, all’interno della struttura di salute mentale, all’uomo è stata rotta una gamba e adesso sarebbe sotto choc, ricoverato all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.

La famiglia ha quindi inviato la propria versione e le foto scattate al politico napoletano, che le ha rese note alla stampa

“Mio zio, ricoverato presso la struttura sanitaria per la salute mentale di Villa degli ulivi a Caserta, ha subito violenze da parte di uno degli operatori. Quando siamo andati a trovarlo, lo abbiamo trovato con una gamba rotta e con lividi e segni sul volto e sul corpo. Adesso è ricoverato presso l’ospedale di Caserta e siamo in attesa della nuova diagnosi. Un altro operatore ci ha confermato l’accaduto ma non vuole parlare in pubblico perché teme ritorsioni. Trovo tutto questo agghiacciante, queste povere persone non possono passare le pene dell’inferno devono essere tutelate. Le portiamo lì per essere curate non uccise e maltrattate“.