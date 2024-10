LE FOTO. La Guardia di Finanza di CASERTA dona 2mila litri di gasolio alla Croce Rossa

Gasolio di contrabbando, sequestrato in Teano nel corso di una mirata attività di polizia giudiziaria a contrasto del traffico illecito di prodotti petroliferi immessi fraudolentemente in commercio nella provincia di Caserta, per il quale l’Autorità Giudiziaria aveva disposto il sequestro

CASERTA – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza Caserta, previa autorizzazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha promosso la cessione, per usi istituzionali, alla Croce Rossa Italiana, di 2.070 litri di gasolio di contrabbando, sequestrato in Teano nel corso di una mirata attività di

polizia giudiziaria a contrasto del traffico illecito di prodotti petroliferi immessi fraudolentemente in commercio

nella

provincia di Caserta, per il quale l’Autorità Giudiziaria aveva disposto il sequestro.Il gasolio consegnato dalla Guardia di Finanza alla Croce Rossa Italiana, in un’ottica di una leale collaborazionee di attenta solidarietà tra enti dello Stato, verrà utilizzato nell’ambito dei servizi quotidianamente svolti in favoredella cittadinanza e della sua incolumità, consentendo di realizzare un considerevole risparmio sui costi digestione.Il carburante è stato consegnato da un’aliquota di finanzieri della Tenenza di Sessa Aurunca al Presidente delsuddetto Ente, il quale ha espresso parole di sincero apprezzamento per l’attenzione e la vicinanza testimoniata,ancora una volta, dalle Fiamme Gialle.